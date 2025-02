Iran : l'Organisation de l'Aviation Civile travaille à résoudre le blocage des vols Iran-Liban

Téhéran - IRNA - L'Organisation de l'Aviation Civile iranienne a publié un communiqué concernant l'annulation des autorisations de vols des compagnies aériennes Mahan et Iran Air vers le Liban, et a annoncé qu'elle poursuivait ses efforts pour résoudre le problème des autorisations de vols entre l'Iran et le Liban.

Dans un communiqué publié vendredi, l'Organisation de l'Aviation Civile iranienne a indiqué qu'à la suite de l'annonce faite par l'Organisation de l'Aviation Civile libanaise concernant un « renforcement temporaire des mesures de sécurité à l'aéroport jusqu'au 18 février 2025», les responsables de l'aéroport de Beyrouth et de l'Organisation de l'Aviation Civile libanaise ont annulé l'autorisation de vol de la compagnie aérienne Mahan pour les dates du jeudi 13 et du vendredi 14 février. Ils ont également informé que l'autorisation de vol de la compagnie Iran Air, prévue pour le mardi 18 février avait été annulée. Les autorités libanaises de l'aviation ont précisé que les autorisations de vol des compagnies iraniennes n'avaient pas été annulées, mais qu'elles étaient simplement reprogrammées de manière temporaire après le 18 février. Suite à cette décision soudaine, les passagers qui avaient réservé leur vol depuis longtemps pour le Liban et acheté leurs billets se sont retrouvés désorientés à l'aéroport imam Khomeini (que son âme repose au paradis), mais grâce à l'intervention rapide des responsables de la compagnie aérienne Mahan et de l'aéroport imam Khomeini (que son âme repose au paradis), les passagers libanais ont été transférés vers des hôtels.