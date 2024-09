Gaza : 40 martyrs et 60 blessés suite à une agression israélienne contre la ville de Khan Yunis

Mardi à l’aube, les forces d’occupation israéliennes ont commis un nouveau massacre dans la bande de Gaza, lançant une violente frappe aérienne contre le camp des personnes déplacées à Mawasi Khan Younis, au sud-ouest de la bande de Gaza, a rapporté l’agence de presse palestinienne wafa.

Le massacre près de l’hôpital britannique à l’entrée de la zone de Mawasi a fait des dizaines de martyrs et de blessés, dont un grand nombre d’enfants et de femmes, tandis qu’un grand nombre de citoyens sont également portés disparus.

Les ambulanciers ont dit que 40 martyrs et 60 blessés ont été récupérés après trois heures de récupération pour les victimes du massacre de Mawasi Khan Younis, alors que la Défense civile a dit que nous étions face à l’un des massacres les plus odieux depuis le début de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, et qu’il y avait des familles entières qui ont disparu entre les sables par les roquettes.

Selon la presse et des rapports locaux, cinq roquettes ont été utilisées dans l’attaque, causant une destruction massive de tentes et creusant neuf mètres de profondeur dans le sol, rendant plus difficile pour les équipes de secours et les équipes médicales d’atteindre les victimes.

La zone est en plein chaos, avec une forte présence d’avions de surveillance israéliens survolant le site, au milieu de coupures de courant et de bombardements.

Des témoins et des médecins du Croissant-Rouge palestinien ont déclaré que le personnel médical avait de grandes difficultés à récupérer les corps et les blessés suite aux destructions massives et aux fouilles profondes.

Ils ont également ajouté qu’un grand nombre d’ambulances transportaient des martyrs et des blessés vers les hôpitaux de campagne et centres médicaux à proximité, tandis que les équipes de secours continuent de rechercher les personnes disparues.