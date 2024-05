Le président populaire

Téhéran (IRNA)- L'hélicoptère transportant le président Raïssi et la délégation qui l'accompagnait s'est écrasé dimanche dans la forêt de Dizmar, nichée entre les villes de Varzaqan et Jolfa dans la province de l'Azerbaïdjan oriental. L'hélicoptère transportait M. Raïssi, M. AmirAbdollahian, le gouverneur de l'Azerbaïdjan oriental, M. Malek Rahmati, le responsable des prières du vendredi de la ville de Tabriz, Seyyed Mohammad Ali Al-e Hashem, et un membre de l'équipe de gardes du corps du président, Mahdi Mousavi. Le pilote, le copilote et l'équipage de l'hélicoptère étaient également à bord. Le président Raïssi et la délégation qui l'accompagnait revenaient d'une cérémonie d'inauguration d'un barrage sur la rivière Aras avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.