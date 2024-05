Le Hezbollah rend hommage au président martyr Raïssi « protecteur des mouvements de résistance »

Le Hezbollah au Liban a présenté, ce lundi 20 mai, ses condoléances aux dirigeants iraniens après l’annonce du martyre du président Ebrahim Raïssi, le qualifiant de « protecteur des mouvements de résistance » contre Israël, dans la région, rapporte la chaîne Al-Manar.

« Le président martyr était pour nous un grand frère, un appui solide, un ardent défenseur des causes de la nation, dont celle d’Al-Qods et de la Palestine, ainsi qu’un protecteur des mouvements de résistance et de leurs combattants dans tous les postes de responsabilité qu’il a assumé », a affirmé le Hezbollah dans un communiqué.

Et de poursuivre : « Il était également un serviteur loyal et honnête du cher peuple iranien et du noble régime de la République islamique, et un fidèle partisan du leader (l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei). Il représentait un grand espoir pour tous ceux qui sont persécutés et opprimés ».

Le Hezbollah a également rendu hommage au chef de la diplomatie iranienne actif, Hossein Amir-Abdollahian, qui défendait avec enthousiaste les mouvements de la résistance dans toutes les institutions politiques et diplomatiques du monde.

Il convient de rappeler que le président iranien Ebrahim Raïssi, son ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian et d’autres membres de la délégation présidentielle sont tombés en martyre, le dimanche 19 mai, suite au crash de leur hélicoptère dans le nord-ouest de l’Iran.