Le message de condoléances du Guide suprême et l'annonce d'un deuil public suite au martyre du président Raïssi et de ses compagnons

L’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, a exprimé dans un message, ses plus sincères condoléances pour le martyre du Président iranien Ebrahim Raïssi, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein AmirAbdollahian et de leurs compagnons, lors d’un accident d’hélicoptère survenu dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, au nord-ouest de l'Iran.

Le texte intégral du message de condoléances du Guide suprême de la Révolution islamique est le suivant

Au nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Nous sommes tous de dieu et c’est vers Lui que nous retournons

C'est avec beaucoup de tristesse et de chagrin que j'ai reçu l'amère nouvelle de la mort en martyre du savant moudjahid, le Président populaire, compétent et assidu, M. Hudjat-ul-Islam Hadj Sayed Ebrahim Raïssi et ses chers compagnons, que Dieu les bénisse !

Cet incident amer s'est produit lors d'une mission pour rendre des services ; Toute la période de responsabilité de cette personnalité honorable et altruiste, tant pendant sa courte durée de sa présidence qu'avant, a été entièrement consacrée à des efforts incessants pour servir le peuple et l'Islam.

Notre cher Raïssi ne connaissait pas la fatigue. Dans cet incident tragique, la nation iranienne a perdu un serviteur sincère, dévoué et précieux. Pour lui, le bien-être et la satisfaction du peuple, qui indiquent la satisfaction de Dieu, étaient préférés à tout, de sorte que ses ennuis dus à l'ingratitude et aux propos sarcastiques de certains malveillants ne l'empêchaient pas de travailler jour et nuit pour améliorer et faire avancer les affaires.

Dans cet incident, des personnalités éminentes telles que M. Mohammad-Ali Al-e Hashem, le populaire et prestigieux imam de la prière du vendredi de Tabriz, M. Amir Abdollahian, le ministre des Affaires étrangères assidu et actif, M. Malek Rahmati, le gouverneur révolutionnaire et pieux de la province de l'Azerbaïdjan oriental, l’équipage de vol et d'autres compagnons ont également rejoint la miséricorde divine.

J'annonce cinq jours de deuil public et présente mes condoléances au cher peuple iranien. Selon l'article 131 de la Constitution, M. Mokhber est chargé de diriger le pouvoir exécutif et avec les chefs des pouvoirs législatif et judiciaire, il devrait faire les arrangements nécessaires pour qu'un nouveau président soit élu dans un délai maximum de cinquante jours.

J’offre mes sincères condoléances à la chère mère de M. Raïssi et à son honorable épouse et aux familles respectées de ses compagnons, en particulier l’honorable père de M. Mohammad-Ali Al-e Hashem, et je prie Dieu de leur accorder patience et consolation et d’octroyer sa miséricorde de Dieu aux défunts.

Sayed Ali Khamenei

31 ordibehesht 1403

20 mai 2024 »