Les comités de résistance palestinienne ont honoré la mémoire des martyrs l'Ayatollah Raïssi et AmirAbdollahian

Dans une déclaration publié ce lundi, les Comités de résistance palestinienne ont annoncé : « Avec une profonde tristesse, nous honorons la mémoire de l'Ayatollah Sayed Ebrahim Raisi, président de la République islamique d'Iran, et Hossein AmirAbdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères d'Iran, et de leur délégation qui les accompagnait, qui ont été martyrisés dans le douloureux accident d'hélicoptère, au nord-ouest de l'Iran. »

Cette déclaration a indiqué : « La Palestine, sa nation et sa résistance n'oublieront jamais les services que les martyrs résistants, l'Ayatollah Sayed Ebrahim Raisi et Hossein AmirAbdollahian, ont rendus à notre nation et à la question palestinienne. »

Le défunt président Ebrahim Raïssi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian et d'autres officiels iraniens, ont été victimes d'un accident d'hélicoptère et d'un atterrissage brutal, le dimanche 19 mai 2024, dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, au nord-ouest de l'Iran alors qu'ils étaient en train de servir le peuple ».