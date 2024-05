La déclaration du cabinet iranien suite au martyre du président Raïssi et de sa délégation accompagnante

Suite au martyre du président iranien Ebrahim Raïssi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian et d'un groupe de ses compagnons, lors d’un accident d'hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran, le cabinet iranien, a publié, ce lundi matin, une déclaration après avoir convoqué une réunion d'urgence, dont le texte est le suivant :

Au jour de l'anniversaire de l’Imam Reza, que la paix soit sur lui, le serviteur de la nation iranienne, l’Ayatollah Ebrahim Raïssi, et sa délégation accompagnante sont tombé en martyr.

Le président du peuple iranien, qui n’a fait que servir le grand peuple iranien sur la voie du progrès du pays, a tenu sa promesse et a sacrifié sa vie pour la nation.

Le cabinet de la République islamique d'Iran présente ses condoléances au grand leader de la Révolution islamique et la noble nation iranienne pour le martyr du président bien-aimé Ebrahim Raïssi et de ses compagnons, Hossein AmirAbdollahian, ministre des Affaires étrangères, Mohammad-Ali Al-e Hashem, l'Imam de prière du vendredi de Tabriz, Malik Rahmati, gouverneur de la province de l'Azerbaïdjan oriental et les autres compagnons.

Nous assurons à notre nation loyale, reconnaissante et bien-aimée que le chemin de l'honneur et du service se poursuivra avec l'esprit infatigable de l'Ayatollah Raïssi, héros et serviteur de la nation iranienne et ami fidèle du Guide suprême de la Révolution islamique, et avec l'aide de Dieu Tout-Puissant et en compagnie d’un peuple honorable, il n’y aura aucune lacune dans la gestion du pays.

Le défunt président Ebrahim Raïssi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian et d'autres officiels iraniens, ont été victimes d'un accident d'hélicoptère et d'un atterrissage brutal, le dimanche 19 mai 2024, dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, au nord-ouest de l'Iran alors qu'ils étaient en train de servir le peuple ».