L’ayatollah Khamenei reçoit un groupe de responsables iraniens, d'ambassadeurs des pays islamiques

Téhéran (IRNA)- A l'occasion de l'anniversaire de la naissance du Prophète Muhammad (SAWA) et de l'Imam Sadegh (AS), un groupe de responsables iraniens, d'ambassadeurs des pays islamiques et d'invités de la 38ème Conférence de l'Unité ont rencontré le Guide suprême de la Révolution islamique.