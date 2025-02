Les musiciens ont présenté au public les œuvres d'éminents compositeurs iraniens - Homayoun Khorram, Ali Tajvidi, Ruhollah Khaleghi et d'autres. La particularité du concert a été de présenter des numéros d'improvisation au cours desquels des instruments traditionnels ont été joués : la flûte à anche ouverte ney, le tambour iranien tombak, une sorte de tambourin daf et un instrument de percussion à cordes santur.

Hamid Reza Dadu a déclaré dans un commentaire exclusif à TV BRICS que la musique des classiques iraniens maintient l'attention de l'auditeur jusqu'à la fin et ne permet pas de s'en détacher.

« La musique classique iranienne est très émotionnelle, technique, sensuelle et accorde une grande attention à la mélodie. Elle pénètre profondément dans l'âme et se caractérise par une technique d'interprétation particulière. Lorsque je joue en solo ou au sein d'un ensemble, je peux lire dans les yeux de mes chers auditeurs l'effet que la musique produit sur eux. Et après le concert, ils viennent me voir avec des mots gentils et agréables, me parlent et me remercient pour la performance », a déclaré le soliste de l'ensemble. - a déclaré le soliste de l’ensemble ».

Le musicien a également déclaré qu'en 15 ans de vie en Russie, il avait donné de nombreux concerts et collaboré avec de nombreux musiciens russes.

Selon lui, la communication avec ses collègues et le public lui a toujours procuré un grand plaisir, et l'accueil chaleureux, l'esprit généreux et l'ouverture des Russes lui ont laissé des impressions agréables et inoubliables.

« Je pense que mes collègues et moi-même avons réussi à ouvrir la porte au monde merveilleux de la culture iranienne à travers la musique, ainsi qu'à construire un pont culturel et à renforcer l'amitié entre les deux grands peuples uniques que sont l'Iran et la Russie », a ajouté Hamid Reza Dadu. Hamid Reza Dadu a ajouté.

Il a été rejoint sur scène par Ksenia Sviridenko (orgue), Lyubov Zavyalova (piano), Alexander Malomozhnov (violon), Ekaterina Mironova (violoncelle), Anastasia Kutyukhina (violon), Amin Ismaillu (violon), Erfan Changizi (violon) et Yasaman Geibolahi (chant).