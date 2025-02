Liban: lieu du martyre de Seyyed Hassan Nasrallah à Dahiyeh

IRNA-Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, est tombé en martyr le 27 septembre 2024 (6 Mehr 1403 du calendrier iranien) lors d'une attaque aérienne terroriste ciblée menée par le régime d’Occupation sioniste contre le quartier général du Hezbollah, situé dans la banlieue sud de Beyrouth (Dahiyeh). Lors de cette attaque, les avions de combat israéliens ont largué plus de 80 bombes antibunker, détruisant six immeubles de six étages et causant des dégâts considérables.