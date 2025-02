Evolutions régionales : Araghchi souligne la nécessité de poursuivre les consultations et échanges entre l’Iran et l’Irak

Téhéran (IRNA)-Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, a rencontré ce mardi M. Falih al-Fayyadh, président de l'Organisation Hachd al-Chaabi (Force de la Mobilisation populaire irakienne) en visite ce mardi à Téhéran pour des consultations avec les autorités iraniennes. Le plus haut diplomate iranien a insisté sur les relations stratégiques et exceptionnelles entre l'Iran et l'Irak, soulignant qu'il est essentiel de poursuivre les consultations et les échanges réguliers entre les responsables des deux pays concernant les évolutions de la région.

M. Fayyadh, de son côté, a exprimé sa satisfaction de ses rencontres et discussions avec les responsables iraniens. Il a salué le soutien de la République islamique d'Iran envers le gouvernement et le peuple irakiens durant la période difficile de lutte contre le terrorisme, rendant hommage aux martyrs, notamment le général Qassem Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis, et Seyyed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du mouvement de la Résistance libanais, Hezbollah. Au cours de la réunion, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les derniers développements et la situation dans la région et sur les moyens de soutenir les intérêts communs des deux nations voisines et musulmanes.