Guide suprême de la RII : le plan insensé des États-Unis pour Gaza n'aboutira à rien

M. Ziyad al-Nakhalah, secrétaire général du Jihad islamique de la Palestine (JIP), accompagné de sa délégation, a rencontré mardi après-midi l’honorable Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique.

Lors de cette rencontre, l’Ayatollah Khamenei a présenté ses félicitations à la Résistance pour sa victoire à Gaza, avant de poursuivre : « L’exploit majeur des dirigeants et des combattants de la Résistance palestinienne réside dans leur unité et cohésion, leur fermeté face à l’ennemi, ainsi que leur capacité à mener à bien des négociations complexes. La patience et la résilience du peuple palestinien ont permis à la Résistance de se hisser avec fierté dans la région. »

Le Guide suprême a décrit la victoire de la Résistance islamique et du peuple de Gaza face à l'ennemi sioniste et américain comme un tournant majeur, ajoutant : « Cette victoire a marqué un nouveau jalon dans les luttes résistantes. »

L’Ayatollah Khamenei a évoqué certains projets insensés des États-Unis et d’autres propositions concernant Gaza et la Palestine, avant de réitérer : « Ces projets n’aboutiront à rien. Ceux qui, il y a un an et demi, prétendaient éliminer la Résistance en peu de temps, se retrouvent aujourd'hui à libérer leurs prisonniers en petits groupes, tout en libérant un grand nombre de prisonniers palestiniens. »

Il a ajouté que la manière dont la Résistance a géré la libération des prisonniers sionistes illustre la grandeur de la Résistance aux yeux du monde, précisant : « Aujourd’hui, l’opinion publique mondiale est en faveur de la Palestine, et dans ces conditions, aucun projet ne pourra réussir sans l’accord de la Résistance et du peuple de Gaza. »

Au cours de cette rencontre, M. Ziyad al-Nakhalah a présenté ses félicitations au Guide suprême de la Révolution islamique pour la grande victoire de la Résistance à Gaza, attribuant ce succès au soutien constant de la République islamique et aux directives de (l'ex-secrétaire général martyr du Hezbollah libanais), Sayyed Hassan Nasrallah.

« Au cours des dix-huit derniers mois, la Résistance palestinienne a mené une guerre contre les États-Unis et l'Occident. Malgré un rapport de force inégal, la Résistance palestinienne a remporté de grandes victoires. »

Le secrétaire général du JIP a également souligné que l’unité et la cohésion, tant sur le terrain qu’au niveau politique, entre les groupes de résistance palestiniens et libanais ont été des facteurs déterminants dans la victoire à Gaza. Après avoir présenté un compte rendu des dernières évolutions à Gaza et en Cisjordanie, ainsi que sur le processus des négociations et des accords obtenus, « Nous n’oublierons jamais le chemin de la Résistance. En tant que soldats de la Résistance, nous continuerons ce chemin », a-t -il conclu.