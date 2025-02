À l'occasion de cet événement marquant, nous avons posé trois questions essentielles à Ayssar Midani :

1. Quelle est l'importance et la place de Seyyed Hassan Nasrallah ? Est-ce une figure uniquement importante pour l'Iran, ou son influence dépasse-t-elle les frontières de la région ?



2. Quel est l'état actuel de la Résistance ? Est-elle affaiblie ou reste-t-elle profondément enracinée dans la région ?



3. Pourquoi est-il crucial que la stratégie de confrontation soit mise à jour, et quel est l'impact de cette actualisation dans le contexte actuel ?

L'entretien de ce jour avec Ayssar Midani nous permet de mieux comprendre l'ampleur de cet événement historique et le rôle incontournable de Nasrallah dans la géopolitique du Moyen-Orient:

Samahat al-Sheikh Nasrallah n’est pas seulement un dirigeant charismatique, mais aussi un leader révolutionnaire. Il a été membre fondateur et dirigeant du Hezbollah, et l'instigateur de la lutte contre le sionisme dans le sud du Liban. Sous sa direction, le sud du Liban a été libéré le 25 mai 2000, et il a également dirigé la libération de nombreuses régions libanaises, dont Chabbat. En 2006, il a résisté à une attaque américano-sioniste sans précédent contre le Liban, et a su maintenir la résistance. En réalité, il a préservé l'unité du peuple libanais, malgré les attaques des cinquièmes colonnes sionistes, des Libanais traitres et des seigneurs locaux pactisant avec les Israéliens, leur fournissant des informations sur la présence du Hezbollah à Beyrouth.

Il a mené le peuple libanais vers de grandes victoires. Il a promis de reconstruire le sud du Liban et, en retour, une large partie du peuple libanais soutient non seulement le Hezbollah, mais aussi la cause palestinienne. Nasrallah est devenu un leader mondial, respecté et admiré à travers le monde pour sa vision politique, son sens éthique et sa capacité à maintenir la cohésion nationale. Il a su obtenir le respect de tout le peuple libanais. On a parfois tendance à dire qu'il est le leader des chiites au Liban, mais c’est une vision réductrice. En réalité, il est le leader de plusieurs partis politiques, y compris le Parti Populaire, le Parti National Syrien, le Parti Socialiste, ainsi que le Parti de Frangieh, qui ont tous pactisé avec lui dans la résistance.

Grâce à son organisation méticuleuse, son entraînement, et surtout à sa capacité à mobiliser la Résistance libanaise, il a fait de celle-ci une force redoutable aux yeux d’Israël. Le rôle de Samahat al-Sheikh Nasrallah a été crucial lors du soutien à Gaza et de l’opération du «Déluge d’Al-Aqsa". Ce dernier a radicalement changé la donne dans la région et modifié l’équilibre des forces face à Israël. Sa phrase la plus célèbre, "Israël est plus vulnérable qu’un fil d’araignée", s'est révélée prophétique. Ces dernières années ont montré qu'Israël est non seulement vulnérable, mais qu’il est également au bord de sa fin.

Les victoires remportées sont le fruit de son charisme, de sa clairvoyance stratégique et de sa détermination à mener le peuple libanais vers la victoire. Pour lui, être victorieux ou martyr ne fait aucune différence : dans les deux cas, c’est une victoire. Il a su former le peuple libanais à se sacrifier pour défendre sa terre, son histoire et son pays.

Nasrallah n'est pas seulement un leader au Liban ; il est une figure de proue dans toute la résistance arabe et mondiale. Il a inspiré les Palestiniens, les Libanais, ainsi que les peuples du monde entier dans la lutte pour la liberté, la justice et la dignité. Il est aussi respecté mondialement, à l'instar de figures révolutionnaires comme Che Guevara. Sa disparition représente une grande perte, mais son esprit continue d'inspirer et de mobiliser les masses, renforçant ainsi la détermination à poursuivre la lutte pour la libération des territoires arabes occupés, de la Palestine, du Liban, de la Syrie et de l’Irak.

Je voudrais exprimer que Samahat al-Sheikh Nasrallah restera toujours dans nos mémoires et dans nos cœurs, comme l'affirme la majorité du peuple libanais. Il continuera à guider notre révolution, et nous poursuivrons ensemble son œuvre. Les funérailles du 23 février seront un événement international d'une importance majeure, un témoignage de respect et de puissance, symbolisant le pouvoir de la révolution et de l’héritage de Samahat al-Sheikh Nasrallah.