L'Iran et la Malaise s'engagent à promouvoir la coopération afin de préserver les intérêts communs

Les deux ministres des Affaires étrangères ont discuté des questions bancaires, commerciales et scientifiques, des problèmes de certains ressortissants iraniens résidant en Malaisie et de la visite prochaine en Iran du Premier ministre malaisien Mahathir Mohammad.

Ils ont également passé en revue les derniers développements régionaux et internationaux, les problèmes du monde musulman et les évolutions les plus importantes concernant l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien.

Zarif, après avoir effectué des déplacements officiels en Chine et puis au Japon , est arrivé en Malaisie ce mercredi soir, marquant la dernière étape de sa tournée en Asie de l'Est.

