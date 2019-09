La Russie a toujours été aux côtés de l’Iran dans les jours difficiles (Zarif)

Mohammad Javad Zarif a indiqué que la visite de la délégation iranienne à Moscou reflétait les relations stratégiques entre les deux pays, qui sont désormais entrées dans une nouvelle phase à la lumière des politiques des dirigeants des deux côtés.

Le ministre iranien des A.E. a ajouté que Téhéran n'oublierait jamais les amis qui étaient à ses côtés pendant les jours difficiles.

Les relations bilatérales et les problèmes régionaux et internationaux d’intérêts communs sont au cœur des discussions entre la délégation iranienne avec les autorités russes.

Zarif évoquant la présence de Reza Ardakanian, ministre de l'Énergie et président de la Commission économique mixte Iran-Russie, à la délégation iranienne, a indiqué : « A la veille du sommet trilatéral Iran-Russie-Turquie à Astana (Nursultan), les coordinations nécessaires entre Téhéran et Moscou sont en cours et que les deux parties se pencheront sur d’importantes questions régionales, notamment la Syrie, le Yémen, l'Afghanistan et la récente agression israélienne contre le Liban.

A la tête d’une haute délégation politique, Zarif est arrivé dimanche, premier septembre, à Moscou pour discuter du développement des relations irano-russe et des dernières évolutions liées au Plan global d’action commun sur le nucléaire de 2015 (PGAC).

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**