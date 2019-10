Mondial de wushu: l'Iran ajoute 3 médailles d'or à son compteur

Lors de la quatrième et dernière journée des Championnats du monde de Wushu, mercredi 23 octobre, les athlètes iraniens ont remporté trios nouvelles médailles d'or et une médaille d'argent.

En finale de 65 kg, Erfan Ahangarian a battu son rival russe et a décroché la médaille d'or.

Yousef Sabri a gagné l'autre médaille d'or de l'Iran en 75kg.

La troisième médaille d'or iranienne lors de la dernière journée du tournoi a été remportée en 85 kg par Milad Arefi Magham.

Chez les femmes, Hanieh Rajabi a reçu une médaille d'argent dans la section individuelle du Wushu taolu .

A noter également, à l'issue de la troisième journée des Championnats du monde de Wushu, mardi 22 octobre à Shanghai en Chine, Elaheh Mansurian (65kg) et Mohammad Ali Mojiri ont porté haut les couleurs de grâce à leur victoire en finale. Hanieh Rajabi et Zahra Kiani ont respectivement décroché la médaille d'argent et de bronze mardi à Shanghai.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**