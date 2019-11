Travail social : les productions des personnes vulnérables exportées vers 4 pays européens

Qazvin (IRNA) - Les produits à base de fruit sec et du Kilim, faits par des personnes en situation vulnérables et prises en charge par le Comité de Secours de la province de Qazvin, sont exportés vers quatre pays européens: Pologne, Autriche, Allemagne et Russie.

« D'ici la fin de l'année, 60 Kilims seront exportés en Pologne sous les auspices du Comité de Secours de Qazvin. Une note d’entente a été signée à cette fin avec l'un des chefs d'entreprise », a confié à l’IRNA, son directeur général, Majid Momeni. Il a déclaré que jusqu'à présent, 50 machines à sécher les fruits ont été livrés à des familles sous couverture du Comité de secours de Qazvin et chaque famille reçoit du salaire pour 25 jours de travail. M.Momeni a expliqué que le plafond salarial pourrait être augmenté et dépendrait des activités des personnes. Il a ajouté que le processus de séchage de 40 kilo de fruits prend 6 heures. Soulignant que le Comité de Secours de Qazvin est l’une des principales provinces dans le domaine du séchage des fruits, cette autorité a déclaré : « Les personnes en charge du Comité sèchent chaque jour 2 tonnes de fruits et leurs produits sont prêts à être exportés vers la Pologne, l’Autriche, l’Allemagne et la Russie ». La province de Qazvin compte 30. 000 familles couvertes par le Comité de secours.