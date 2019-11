L'Iran, la Chine et la Russie vont organiser bientôt un exercice naval conjoint

«Dans un avenir proche, nous organiserons un exercice conjoint avec les forces navales chinoises et russes dans les eaux méridionales du pays, à proximité du nord de l'océan Indien», a déclaré mercredi le contre-amiral Hossein Khanzadi lors d'une conférence de presse.

«Après cet exercice, il y en aura un avec les forces navales des États du littoral de l'océan Indien, qui se tiendra dans le cadre du Symposium naval de l'océan Indien (IONS), afin de promouvoir la convergence entre les marines et d'assurer la sécurité dans cette région grâce aux contributions collectives de toutes les forces qui y sont implantées », a-t-il ajouté

Ailleurs, Khanzadi a déclaré que la marine iranienne rejoindrait le destroyer «Dena» de son armada sud à un moment donné du 21 janvier 2020 au 19 février.

Khanzadi avait précédemment annoncé que Dena rejoindrait la flotte déployée dans les eaux méridionales du pays.

Il avait également déclaré dimanche que deux destroyers, à savoir Dena et Damavand, étaient équipés de systèmes de lancement vertical (VLS), utilisés pour retenir et tirer des missiles sur des plates-formes navales mobiles, telles que des navires de surface et des sous-marins.

