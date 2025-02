Les exportations iraniennes du pétrole vers la Chine ont augmenté malgré les sanctions US (Bloomberg)

L'augmentation des transferts de navire à navire et l'émergence d'autres terminaux de réception sont à l'origine de ce bond, selon des négociants qui participent au marché et qui ont demandé à ne pas être identifiés en raison du caractère sensible de la question.

Selon les données préliminaires de la société de renseignements Kpler Ltd, les importations devraient atteindre 1,74 million de barils par jour en février, soit 86 % de plus que les prévisions de l'année précédente. C'est 86 % de plus que le taux journalier de janvier, et c'est le plus élevé depuis octobre, selon les données.

La Chine est généralement le plus grand preneur de brut iranien, la plupart des cargaisons étant destinées à des raffineurs indépendants plus petits, connus sous le nom de « teapots ». Ce commerce, qui constitue une source de revenus essentielle pour Téhéran, a été mis sous pression par les séries de sanctions américaines, l'administration Trump entrante ayant également renforcé les restrictions au début du mois.

Pour donner une idée de la pression exercée, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré la semaine dernière que les États-Unis avaient pour objectif de réduire les exportations de pétrole de l'Iran à moins de 10 % de leur niveau actuel. Les Chinois, et peut-être aussi les Indiens, achetaient du pétrole sanctionné « et c'est inacceptable », a déclaré Bessent à Fox Business.