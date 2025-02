Iran : « l’opération Tempête d’Al-Aqsa a été conçue et exécutée par le Hamas », (CGRI)

Lors d'une interview accordée lundi soir à l'IRIB, le général de brigade Hajizadeh a évoqué les événements régionaux, en précisant que la période actuelle des développements avait été marquée par l’opération Tempête d’Al-Aqsa lancée par les combattants palestiniens. Selon lui, cette opération a imposé une défaite stratégique à l’entité sioniste, qui a échoué sur les plans du renseignement, de la sécurité et militaire, et a perdu la crédibilité qu’elle avait accumulée au cours des dernières décennies.

« Les combattants palestiniens (Hamas) ont été capables d’infliger cette défaite à l’ennemi, et comme l’a dit le Guide suprême de la RII, dès les premiers jours, cette défaite est irréparable, et après 17 mois, le monde entier l’a compris », a-t-il ajouté.

En réponse à une question concernant les tentatives des services d'espionnage sionistes de faire croire qu'ils contrôlaient tous les événements mondiaux, le général de brigade Hajizadeh a souligné que les fondements de l'entité sioniste étaient basés sur l'oppression, la cruauté et la violence.

« Cependant, l’image qu’ils se sont construite était exagérée. Nous avons vu qu’ils ont subi de lourdes défaites dans de nombreuses situations. Aujourd’hui, nous constatons qu’ils ont échoué non seulement au début de l’opération Tempête d’Al-Aqsa, mais aussi à la fin, dans les négociations, les échanges de prisonniers et dans l'incapacité de réaliser leurs objectifs prédéfinis. »

Le général de brigade Hajizadeh a également évoqué les sacrifices palestiniens, avec plus de 61 000 martyrs, dont la majorité étaient des enfants, des femmes et des civils. Cependant, il a souligné que malgré ce lourd tribut, les réalisations ont été considérables pour le monde musulman. « Les sionistes n’étaient pas connus pour leur visage cruel, mais après ces événements, une prise de conscience et un éveil mondial ont eu lieu, ce qui n’était pas un petit événement. Bien que ces sacrifices aient été un coût pour nous, pour la Palestine et pour les musulmans du monde, cela a entraîné un grand éveil », a-t-il précisé.

Il a également évoqué les directives du défunt imam Khomeyni et du Guide suprême de la Révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei qui ont toujours mis en avant la cause palestinienne et la souffrance du peuple palestinien depuis un demi-siècle. « Les gens participaient aux manifestations de la Journée de Qods, mais maintenant la cause (palestinienne) est devenue mondiale. Cette défaite imposée aux sionistes a été une défaite stratégique irréparable, et ses répercussions se feront sentir encore plus dans le futur. »

La plus grande opération de missiles balistiques du monde réalisée par l’Iran

Le général de brigade Hajizadeh a également fait allusion aux opérations "la Vraie Promesse" avant d'ajouter : « Deux opérations ont eu lieu, les Vraies Promesse I et II qui étaient une riposte à une erreur de calcul de l’entité sioniste lorsqu’ils ont attaqué notre consulat. Ils s'imaginaient qu'en raison de notre volonté d’éviter la guerre, l'Iran n’agirait pas directement. C’était une erreur, et ils l’ont répétée. Nous avons des lignes rouges qu’ils n’ont pas respectées. Ce fut une décision prise en consensus et l’opération a eu lieu. »

Le commandant a précisé que l'information sur ces opérations était connue du public. « Nous avons mené deux opérations. Selon les déclarations de responsables israéliens, des think tanks occidentaux et des experts, l'Iran a réalisé la plus grande opération de missiles balistiques du monde.

Nous avions prévu cette capacité depuis longtemps pour défendre notre peuple et notre système, et nous avons utilisé cette force lorsque cela a été nécessaire. »

« Après l’opération Tempête d’Al-Aqsa, l'entité sioniste a connu un effondrement. Les Américains ont pris le contrôle de la gestion de la situation. Si cela n'était pas arrivé, ils n’auraient jamais pu se remettre sur pied. »

A suivre ...