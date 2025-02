Le président iranien appelle à une mobilisation internationale pour défendre la nation opprimée de la Palestine

S’exprimant mercredi 19 février 2025, aux côtés de Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, il a souligné le rôle central du Qatar dans la politique étrangère de la République islamique d’Iran.

« Les échanges réguliers entre les responsables de nos deux pays témoignent des liens historiques, économiques et culturels profonds qui nous unissent, ainsi que de nos visions communes sur les questions régionales et internationales », s'est félicité Pezeshkian.

Le président iranien a insisté sur la nécessité de renforcer et d’élargir la coopération économique, politique, culturelle, militaire et sécuritaire avec les pays voisins et de la région, précisant que le Qatar occupe une place particulière sur ce plan.

Vers une coopération bilatérale renforcée

Pezeshkian a indiqué que les discussions avec l’émir du Qatar avaient permis d’aborder diverses questions bilatérales et d’aboutir à des décisions importantes pour le développement des relations et l’ouverture de nouvelles perspectives de coopération.

« La République islamique d’Iran estime que les pays de la région peuvent, dans le respect des principes de bon voisinage et de respect mutuel, œuvrer ensemble à la stabilité et à la sécurité régionales », a-t-il affirmé.

Il a également mis l’accent sur l'importance de préserver l'intégrité territoriale de la Syrie et d’assurer la participation de l’ensemble du peuple syrien à la détermination de son avenir. Il a en outre salué les efforts de médiation du Qatar en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza et de la libération des prisonniers opprimés palestiniens.

Le président iranien a souligné la nécessité pour les pays musulmans d’adopter des mesures concertées afin d’atténuer les souffrances du peuple de Gaza et de mettre un terme aux crimes commis contre eux.

« Nous croyons fermement que toutes les nations et gouvernements du monde, en se focalisant, sur des valeurs humaines et divines, doivent œuvrer à la protection du peuple palestinien, en particulier à Gaza, afin qu’ils puissent vivre en sécurité sur leur terre historique », a-t-il soutenu.

L’émir du Qatar plaide pour un dialogue régional accru

De son côté, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani s'est dit satisfait d’être en Iran, soulignant que sa visite intervient dans un contexte de grands défis et évolutions dans la région, nécessitant coordination et concertation.

Il a rappelé que la visite récente du président iranien au Qatar avait été une opportunité précieuse pour approfondir les relations historiques et fraternelles entre les deux nations, fondées sur les principes de bon voisinage.

« Nous sommes convaincus que la poursuite de ces échanges de haut niveau contribuera à renforcer encore davantage nos relations », a-t-il affirmé.

L’émir du Qatar a également mis en avant l'importance du suivi des récentes réunions de la commission économique mixte entre les deux pays et de l’augmentation du volume des échanges commerciaux bilatéraux, afin d’atteindre les objectifs fixés.

« Nous avons convenu que le dialogue constructif reste la meilleure approche pour résoudre les conflits actuels », a-t-il poursuivi, accueillant favorablement la position de l’Iran en faveur de relations fondées sur des intérêts communs et le bon voisinage avec les pays du Conseil de coopération du golfe Persique et du monde musulman.