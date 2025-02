L'Iran commence à extraire l'hélium du gaz naturel

Lors de l'inauguration et du lancement opérationnel du projet pilote d'extraction et de purification de l'hélium à partir du gaz naturel, mercredi, Mohammad Eslami, chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), a déclaré que l'extraction et la purification de l'hélium constituaient une étape stratégique pour le pays, et qu'après ce projet pilote, l'Iran établira sa première usine de production d'hélium, rejoignant ainsi officiellement les rangs des pays qui purifient l'hélium à partir du gaz naturel

Il a remercié les efforts déployés par des spécialistes iraniens et a souligné que les connaissances techniques nécessaires à ce projet ont été développées en collaboration avec une université iranienne, et que tous les composants et équipements nécessaires ont été fabriqués par l'OIEA et fournis par le réseau national d'ingénierie du pays.

Il a ajouté que la capacité créée répondra à la demande annuelle de l'Iran, éliminant ainsi le besoin d'importer de l'hélium gazeux, et que l'Iran planifiera également des exportations à l'avenir.

En attendant, selon le chef adjoint de l'OIEA, la conception initiale et de base du projet, d'une capacité de 22 tonnes par an, a été achevée.