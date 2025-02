Iran : "la 4ᵉ base aérienne de Dezfoul, prête à accomplir ses missions", (officiel)

S'exprimant mercredi en marge de sa visite à l'exposition Rahian-e Noor organisée sur cette base, il a affirmé :" Lors de cette inspection, nous avons constaté que la base aérienne de Dezfoul est, comme toujours, en parfait état de préparation et prête à accomplir ses missions. "

Il a ajouté que depuis la Défense sacrée (guerre Iran-Irak), l’armée de l’air a su moderniser et optimise son équipement, menant de nombreuses avancées dans la fabrication de moteurs, d’équipements électroniques et d’éléments structurels des aéronefs.

Le général de corps d'armée Bagheri a également souligné que les exercices militaires, entraînements et préparations se déroulent selon les calendriers fixés, et que l’armée de l’air est pleinement opérationnelle pour mener à bien les missions qui lui sont confiées.

Une grande exposition aérienne à Dezfoul

L'exposition aérienne Rahian-e Noor, installée sur la 4ᵉ base aérienne tactique de Dezfoul, restera ouverte aux visiteurs jusqu’au 28 février. Cette exposition met en avant les capacités et équipements de l’armée de l’air iranienne, avec notamment des démonstrations de vols de chasseurs au-dessus du site, ainsi que des présentations sur la maintenance et la réparation des aéronefs.

Parmi les appareils et armements exposés, on retrouve les chasseurs F-14, F-4, F-5, PC-7, MIG-29 et SU-24, le véhicule amphibie blindé BTR, ainsi que les missiles Sattar, Sejjil, Zoubin et le drone Kaman-12.