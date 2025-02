Iran: « Téhéran cherche des solutions aux problèmes régionaux uniquement à l'aide des pays de la région », ( Aref)

Lors d'une rencontre avec le vice-premier ministre russe, Alexey Overchuk, en visite en Iran pour participer au troisième Forum économique de la mer Caspienne, Aref a souligné que l'Iran et la Russie entretiennent de longue date de bonnes relations, favorisant la coopération dans les organisations et unions régionales.

Il a également mis en avant l'importance d'approfondir la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie, des transports et du transit, en précisant que les économies des deux pays sont complémentaires. Aref a insisté sur l'activation des commissions bilatérales et a indiqué que l'accord de libre-échange avec l'Union eurasienne offrirait de nouvelles opportunités pour les échanges régionaux.

Aref a aussi évoqué les avancées technologiques de l'Iran, notamment dans les secteurs de la haute technologie, et a exprimé la volonté de l'Iran de partager ces technologies avec les pays de la région.

De son côté, Alexey Overchuk a salué le succès du Forum et a souligné que de tels événements sont essentiels pour renforcer les relations économiques et promouvoir la coopération régionale, en mettant en lumière les progrès de l'Iran dans les domaines médical, pharmaceutique et technologique. Il a également réaffirmé son soutien à l'approfondissement des relations bilatérales entre les deux pays et a évoqué l'importance de la coopération avec l'Iran après son adhésion en tant que membre observateur à l'Union eurasienne.