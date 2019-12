Les relations Téhéran-Mascate sont solides et profondes, réaffirme le vice-président du parlement omanais

S'exprimant en marge de l'Assemblée générale du Parlement asiatique à Antalya, en Turquie, le samedi 14 décembre et à l’occasion d’une rencontre avec le Président du Parlement iranien, Ali Larijani, le vice-président du parlement omanais, a fait part de la détermination des autorités omanaises à développer la coopération économique avec l'Iran, ajoutant: « En matière économique, nous nous efforçons de prendre des mesures efficaces et favoriser la présence des hommes d'affaires iraniens dans les zones de libre-échange et économiques. Faisant référence au transfert de gaz d’Iran à Oman par voie maritime le parlementaire omanais a déclaré : « Il y a suffisamment de volonté pour réaliser ce projet et certains problèmes techniques et économiques peuvent être résolus par des efforts des autorités concernées ». Pour sa part le très haut parlementaire iranien, Ali Larijani, a qualifié de « bonnes » les relations irano-omanaises, avant d’indiquer : « Les relations Iran-Oman sont durables et profondes et les événements récents dans la région n'ont eu aucun impact sur nos liens bilatéraux ». S’agissant du projet gazier, il a ajouté : « Les ministres respectifs des deux pays devraient être plus attentifs à résoudre les problèmes techniques et économiques de ce projet, car il s’agit d’un plan stratégique qui est dans l'intérêt des deux pays ». https://twitter.com/Irnafrench 9468**