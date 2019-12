L’Iran condamne l’attentat à Mogadiscio

Un attentat à la voiture piégée a fait plus de 100 morts, selon un dernier bilan, dont de nombreux étudiants, et des dizaines de blessés samedi dans un quartier animé de Mogadiscio, l'attaque la plus meurtrière depuis deux ans dans la capitale somalienne, régulièrement ciblée par des attaques terroristes.

La diplomatie iranienne dénonçant par la voix de son porte-parole, Abbas Moussavi, l’attaque terroriste qui a fait des dizaines de morts et de blessés, a réaffirmé « dans ces circonstances amères et douloureuses » sa solidarité et sa compassion avec les familles des victimes.

Une voiture piégée près d'un poste de contrôle de la police sur l'autoroute menant à la cité d’Afgoye à Mogadiscio, la capitale, un endroit extrêmement fréquenté, a tué plus de 100 personnes, dont 17 policiers, quatre ressortissants étrangers et de nombreux lycéens et étudiants qui étaient en train de passer.

La plupart des morts sont des étudiants innocents et d'autres civils, ont annoncé les autorités du pays.

