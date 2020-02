Le plan américain de « l'accord du siècle » mourra avant même la mort de Trump lui-même (Leader)

Le 5 février 2020, à l'occasion des fêtes du 41ème anniversaire de la Révolution islamique (Décade de Fajr), l'Honorable Ayatollah Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, a reçu en audience des milliers d'Iraniens de différentes couches sociales.

Lors de la réunion, le Guide suprême de la Révolution a déclaré que le plan controversé du président américain, qu'il appelle « l’accord du siècle » 1. est insensé 2. est un signe de méchanceté 3. leur a été préjudiciable depuis le premier jour. »

Le projet américain de « l'accord du siècle » mourra avant même la mort de Trump lui-même, a ajouté l'Ayatollah Khamenei. « Le soi-disant plan de l’accord du siècle est insensé car il n'aboutira certainement à aucun résultat. D’autant plus qu’il est insensé de se réunir, dépenser de l'argent, inviter, créer un tollé et dévoiler un plan voué à l’échec. »

-« De plus, ce plan est révélateur de «la méchanceté et la ruse» des États-Unis. Déjà, ils ont négocié avec les sionistes sur ce qui appartient aux Palestiniens ! La Palestine appartient aux Palestiniens. Qui êtes-vous pour prendre une décision sur ce sujet ?! »

-« L’accord du siècle » leur a été préjudiciable depuis le premier jour. Les puissances arrogantes ont voulu faire oublier la Palestine. Mais leurs efforts ont donné les résultats opposés et ravivé la question de Palestine. Maintenant, le monde entier parle de la Palestine et des droits de son peuple opprimé».

-« Ne regardez pas la présence de quelques chefs d'État arabes traîtres autour de «l’accord du siècle». Ils sont incompétents et n'ont aucun respect parmi leur propre nation. Le dévoilement de ce plan a fait parler davantage de la Palestine dans le monde et a relancé cette question. »

-« Ils essaieront de poursuivre leur complot avec des pots-de-vin, des armes et des séductions. Quel en est le remède ? C'est la résistance courageuse de la nation et des groupes palestiniens afin de chasser l'ennemi sioniste et les Etats-Unis par leur djihad désintéressé. Toutes les nations musulmanes et le monde de L'Islam doivent aussi les soutenir. »

-« Les organisations armées palestiniennes se lèveront et continueront de résister. Heureusement, cette résistance en Asie de l’Ouest ne se limite pas à la Palestine et englobe une vaste zone et va s'accroître de jour en jour. L'Iran considère qu’il est de son devoir de soutenir les groupes palestiniens et les aidera de quelque manière que ce soit et autant qu’il le pourra. »

