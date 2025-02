Les exercices militaires en Iran illustrent la puissance et l’autorité des forces révolutionnaires

Birjand - IRNA - Le conseiller du commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique a affirmé que ces manœuvres militaires avaient pour objectif d’envoyer un message clair aux ennemis du pays. Selon lui, les forces populaires, (Bassij) et celles engagées en faveur des valeurs de l’islam et de la Révolution, affichent aujourd’hui un niveau de préparation et d’autorité sans précédent.

Télécharger 27 MB Le général de brigade Ebrahim Jabbari a déclaré jeudi, en marge des exercices de grande envergure intitulés "L'Autorité du Prophète (que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants)", organisés par le Bassij à Mossalla al-Mahdi (que Dieu hâte sa venue), que ces manœuvres étaient conduites à l’échelle nationale, couvrant chaque province et ville, conformément aux directives du Guide suprême et grâce aux efforts soutenus des forces impliquées. Il a souligné que ces exercices visaient à mettre en évidence la puissance du peuple iranien et à dissuader toute menace en adressant un avertissement explicite aux ennemis face à leurs intentions hostiles. Il a également assuré que toute tentative de porter atteinte à l'Iran se heurterait à une riposte ferme, implacable et foudroyante.