Le chef d'état-major des forces armées : Si la sécurité de l'Iran est menacée, toute la région sera instable

Le général Mohammad Baqeri a fait ces déclarations mercredi après-midi, en marge de la phase finale de l'exercice « Grand-Prophète-19 » des forces terrestres du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, lors d'une rencontre avec les journalistes. Il a souligné que les forces armées de la République islamique d'Iran (RII) sont pleinement prêtes, en ajoutant : « En cas de toute erreur de la part de l'ennemi, la tranquillité du régime d’Occupation sioniste et de ceux qui ont participé à son équipement et à la planification de ses actes crimineles sera mise en danger. »

Il a également mentionné que la défense aérienne de l'Iran est à son plus haut niveau de préparation et que les petits dégâts subis par ce secteur ont été entièrement réparés.

Le chef d'état-major des forces armées a précisé que la défense aérienne des forces armées de la République islamique est « entièrement prête » à passer à l'offensive, et que la production de missiles se fait sans interruption, avec « une quantité et une qualité très élevées ».

Il a ajouté que le soutien et la fourniture d'équipements par Washington au régime sioniste, criminel et oppresseur, ainsi que les menaces proférées par ce régime d’Occupation contre l'Iran, ne sont pas nouveaux.

Le général Baqeri a aussi souligné que l'hypocrisie et l'opportunisme des États-Unis dans l'armement du régime sioniste pour le génocide à Gaza ont davantage révélé leur nature malveillante.

Enfin, il a évoqué les plans de déploiement de drones de reconnaissance et de drones de surveillance dans les différentes unités des forces armées, précisant que l'équipement en masse de drones de reconnaissance et de surveillance pour les forces terrestres des Gardiens de la Révolution et l'armée iranienne a été réalisé dans un premier temps, et que d'autres unités seraient équipées en fonction des besoins et des nécessités opérationnelles.