Les États-Unis et le régime sioniste sont conscients de la véritable puissance de l'Iran (diplomate iranien)

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision irakienne Al-Ahd, M. Takht-Ravanchi a déclaré : « Si les Etats-Unis et le régime sioniste commettent une erreur à l'égard de l'Iran, elles en paieront le prix fort».

« Le Guide de la révolution islamique a défini le cadre général de la question des négociations avec les États-Unis et nous nous en tenons à ce cadre », a-t-il ajouté.

Takht-Ravanchi a déclaré : « Notre politique et notre stratégie concernant la production d'armes nucléaires sont très claires et sans ambiguïté, et le Guide de la Révolution a déclaré que la production de ce type d'armes était interdite».

Il a souligné : « Nous suivons de près l'évolution de la situation en Syrie et espérons que la sécurité règnera dans ce pays et que les pays ne s'ingéreront pas dans ses affaires intérieures. »

Le ministre adjoint iranien des affaires étrangères chargé des affaires politiques a déclaré : « Il n'y a pas de désaccord en Iran sur la question syrienne. Lorsqu'un nouveau gouvernement syrien sera formé, nous respecterons la décision du peuple syrien et communiquerons avec lui en conséquence. »

« Nous sommes prêts à développer les relations avec l'Irak dans tous les domaines et à tous les niveaux. Le gouvernement iranien attache une grande importance aux relations avec ses voisins et nous avons beaucoup de choses en commun avec ces pays », a-t-il déclaré.

Il y a de grandes opportunités dans la région, et ces opportunités doivent être exploitées pour restaurer les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite à leur meilleur niveau, a dit le haut diplomate iranien.