Nous avons sauvé la vie des prisonniers de l'occupation, mais leur armée les a tués (Hamas)

Le mouvement a déclaré dans un communiqué jeudi - avant la remise des corps de quatre prisonniers israéliens – que « Les Brigades Al-Qassam et la résistance ont tenu à respecter le caractère sacré des morts et les sentiments de leurs familles, en dépit du fait que l'armée d'occupation n'a pas respecté leurs vies alors qu'ils étaient en vie ».

« L'armée de l'ennemi sioniste a tué ses prisonniers en bombardant leurs lieux de détention, et le gouvernement d'occupation nazi en porte le régime responsabilité après avoir entravé à plusieurs reprises l'accord d'échange».

« Aujourd'hui, le criminel Netanyahou pleure sur les corps de ses prisonniers qui lui sont revenus dans des cercueils, dans une tentative transparente d'éviter d'assumer la responsabilité de leur assassinat devant son public ».

« Les Brigades Al-Qassam et la résistance ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger les prisonniers et préserver leur vie, mais les bombardements barbares et continus de l'occupation les ont empêchés de sauver tous les prisonniers », a souligné le Hamas.

S’adressant aux familles Bibas et Lifshitz, le Hamas a indiqué « Nous aurions préféré que tes fils te reviennent vivants, mais les chefs de ton armée et de ton gouvernement ont préféré les tuer au lieu de les récupérer. Et ils les ont tués avec eux .17 881 enfants palestiniens, dans leurs bombardements criminels de la bande de Gaza, et nous savons que vous savez qui est le véritable responsable de leur départ. Vous avez été victimes d'une direction qui ne se soucie pas de ses enfants ».

Le Hamas a insisté que l'échange est le seul moyen de rendre les prisonniers vivants à leurs familles, et que toute tentative de les récupérer par la force militaire ou le retour à la guerre ne fera qu'entraîner de nouvelles pertes dans les rangs des prisonniers.