L'Iran désormais parmi les fabricants de médicaments anti diabète

L'exénatide est un agoniste des récepteurs du glucagon-like peptide-1 (agoniste des récepteurs du GLP-1) également connu sous le nom de mimétiques de l'incrétine. Il agit en augmentant la libération d'insuline par le pancréas et en diminuant la libération excessive de glucagon.

L'exénatide a été approuvé à des fins médicales aux États-Unis en 2005.

Le PDG de la société Mojtaba Tabatabaei a déclaré dimanche que les produits fabriqués par sa société sont basiques et très chers et n'ont pas été importés au cours des 15 dernières années, ajoutant: «Nous avons été en mesure de répondre aux besoins du pays, nous sommes heureux que nos produits soient importés sur les marchés mondiaux et exportés également.»

Chaque médicament qui arrive sur le marché a une durée de vie définie, la plupart des médicaments ont une durée de vie de 5 ans et de 7 ans, donc une entreprise pharmaceutique va devoir vivre et rester dynamique, avoir de nouveaux produits à portée de main, nous avons environ 10 nouveaux produits dans notre plan de production pour les 3 à 5 prochaines années.

Pour les 5 prochaines années, certains des produits que nous produisons sont maintenant remplacés par de nouveaux. Nous avons également sélectionné quelques nouveaux produits pour de nouveaux traitements que nous introduirons sur le marché des médicaments dans les 3 à 5 prochaines années, a ajouté Tabatabaei.

La principale ressource d'une entreprise fondée sur le savoir est le savoir. Cette entreprise se concentre sur la création, l'acquisition, l'apprentissage, l'utilisation, le partage, l'intégration, l'exploitation et la protection des connaissances afin d'atteindre des performances économiques et sociales.

