La FAO aide l'Iran à combattre une nouvelle vague d'invasion de criquets

Alors que l’invasion de criquets pèlerins, considérée comme la pire attaque depuis 25 ans continue à s’étendre au sud-ouest de l’Asie et en Afrique de l'est, la représentation de l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture ( FAO), à Téhéran, a déclaré jeudi 19 mars que l'instance onusienne avait signé un accord avec l'Agence iranienne de protection des végétaux pour lutter contre la pire vague d’invasion de criquets pèlerins jamais vue depuis les deux décennies dernières.

Sur cette base et dans le cadre d'un projet de coopération technique d'urgence, la FAO renforcera la capacité technique de l'Iran pour prévenir la crise et prendre en charge la lutte et la gestion contre le criquet pèlerins.

Le projet, financé par la FAO, fournit les connaissances et les pratiques ainsi que les équipements nécessaires pour soutenir les efforts des gestionnaires et des experts iraniens dans les cinq provinces méridionales du pays à savoir Khouzestan, Bouchehr, Fars, Hormozgan, Sistan et Baluchestan, afin de réduire de manière drastique le risque de voir se produire une invasion de grande ampleur dans la région.

L'Afrique de l'est fait face depuis des semaines à la pire invasion de criquets pèlerins depuis 25 ans. Cet insecte migrateur, considéré comme le plus nuisible au monde, ravage tout sur son passage. L'appétit vorace de ces criquets va avoir de nombreuses conséquences pour les pays touchés. L'insecte se nourrissant uniquement de verdure, prive donc l'homme d'une partie de sa nourriture, semant l'insécurité alimentaire.