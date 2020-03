Lutte anti-coronavirus : la Mauritanie affiche son soutien à l'Iran

Téhéran (IRNA)- Le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération, Ismail Ould Cheikh Ahmed, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue iranien, le très haut diplomate Mohammad Javad Zarif, a exprimé le soutien et la solidarité du peuple et du gouvernement de son pays avec le gouvernement et le peuple iraniens dans la lutte contre la propagation du virus Corona.

Lors de cette conversation téléphonique, le chef de la diplomatie iranienne a brossé un tableau détaillé sur les mesures déployées par l’Iran pour lutter contre l’épidémie mortelle du nouveau coronavirus qui touche le pays au moment où les sanctions illégales et cruelles américaines sapent les efforts iraniens visant à endiguer la maladie pandémique.