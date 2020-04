Produits laitier: la consommation par habitant en Iran est de 117 kg

«Selon les statistiques disponibles, la consommation moyenne de lait et de produits laitiers par habitant dans le monde est de 165 kg par personne», a-t-il déclaré.



D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la norme mondiale pour la consommation de lait et de produits laitiers par habitant et par personne devrait être de 300 kg par an.

Selon le responsable, le gouvernement s'efforce de garantir que la consommation moyenne par habitant de lait et de produits laitiers en Iran soit d'au moins 165 kilogrammes par an.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**