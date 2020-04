La FIBA salue le progrès du basketball féminin iranien

Le texte intégral de l'écriture est le suivant:



L'équipe nationale féminine iranienne s'améliore avec l'aide de la Super League féminine.

Tout le monde sait à quel point l'équipe nationale iranienne est forte sur la scène du basket-ball masculin avec quatre triomphes en Coupe d'Asie de la FIBA et de nombreuses participation en Coupe du monde de basket-ball de la FIBA et aux Jeux olympiques. C'est un fait prouvé!



Cependant, vous devrez peut-être garder un œil sur l'équipe nationale féminine d'Iran alors qu'elle s'améliore avec la création d'une ligue de basket-ball professionnelle féminine.

La Super Ligue des femmes iraniennes



La ligue de cinq mois oppose douze clubs professionnels les uns contre les autres, mettant en vedette les meilleurs talents du pays. Les douze clubs sont séparés en deux groupes - A et B - et jouent dans un format aller-retour pour dix matchs par équipe. Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient ensuite pour les séries éliminatoires.

Ces huit clubs s'affrontent dans le meilleur des trois séries depuis les quarts de finale jusqu'à ce qu'un champion soit couronné. Les deux meilleures équipes de la saison en cours sont Gorgan Women du groupe A et Bahman Tehran du groupe B, qui se sont qualifiées pour la finale.



Gorgan n'a subi qu'une seule défaite tout au long de la saison régulière et une autre en demi-finale, menée par la star de l'équipe nationale Edna Issaeian, qui a fait en moyenne un double-double avec le meneur Shadi Abdolvand.

Bahman, quant à lui, fait encore mieux, invaincu en saison régulière, armé du trio Delaram Vakili, Saeide Elli et Golshid Omidian.

Normes professionnelles

L'ensemble normalisé de la ligue, qu'il s'agisse du terrain, du tableau de bord, du chronomètre des tirs, de l'utilisation des feuilles de score numériques et des statistiques en direct, permet aux joueurs et aux clubs de se développer et de s'améliorer mutuellement pendant la compétition.



La Super Ligue des femmes iraniennes joue sans aucun doute un rôle important dans le développement du basket-ball féminin dans le pays, mais ce n'est qu'un aspect d'un programme en pleine croissance.



«C'est vraiment bien», a déclaré Talin Tahmasian, responsable de la compétition et de l'arbitrage pour la Fédération féminine IRIBF.



«En Iran, nous avons cinq ligues féminines, dont les U16, U18, la deuxième division, la première division et la Super League.»

Avec cet ensemble en place, il n'est pas surprenant que le basket-ball féminin en Iran grimpe lentement et attire l'attention.

Équipe nationale

L’équipe féminine iranienne des moins de 16 ans a joué pour la première fois au Championnat d’Asie FIBA des moins de 16 ans en 2017 à Bangalore, où elle a terminé quatrième.

L'équipe U18 a emboîté le pas en 2018, faisant sa première apparition au Championnat d'Asie FIBA U18 féminin depuis 1977. Elle a remporté des matchs contre Singapour et Guam pour terminer cinquième.

L'équipe nationale senior féminine regarde de nouveau le radar. Ce sera une bataille difficile pour la promotion à la division A, mais ils sont déjà sur une voie prometteuse.



En août dernier seulement, elles ont marqué l'histoire en obtenant leur première médaille en terminant troisième au Championnat WABA féminin à Amman, en Jordanie.

Le programme de l'équipe nationale masculine pour l'Iran s'est déjà fermement imposé comme l'un des meilleurs d'Asie.

Il est maintenant temps pour les femmes de se lever, lentement et régulièrement avec l'aide de la Super League féminine.

