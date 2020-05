Célébration de la Journée mondiale de Qods : ni le coronavirus, ni le confinement, rien ne l’empêche !

Alors que le dernier vendredi du Ramadan marquant la Journée mondiale de Qods, s’approche à grands pas, en pleine crise sanitaire due à l’épidémie du Covid-19, on constate que même la maladie pandémique et le confinement qu’elle a imposé à la planète, n’ont pas pu empêcher les célébrations de cette journée importante et que les épris de la cause palestinienne partout dans le monde se sont lancés pour une célébration en ligne.

La tendance mondiale pour les publications avec les hashtags (ou mot-dièse), symbole de l’activisme en ligne figure désormais à l’ordre du jour.

A Téhéran, la cérémonie aura lieu à 20h30 locale (6 :30 heure de Paris), en présence de 18 personnalités éminentes internationales, dont le Dr Ramzy Baroud (journaliste américano-palestinien), le rabbin Yisroel Dovid Weiss (porte-parole de l'Union des juifs antisionistes), Zahra Mustafavi Khomeini, Marzieh Hachemi., le professeur Ilan Pappe (historien juif et activiste social), Suhaila Zakzaki (militante civile et fille d'Ibrahim Zakzaki, chef du Mouvement islamique du Nigéria), le professeur Haim Brescheeth (cinéaste et professeur retraité à l’Université de l’Est de Londres ) et le professeur Ramon Grosfoguel (sociologue et professeur à l'Université de Californie).

L'événement en ligne sera diffusé en direct sur Facebook et YouTube.

Des slogans tels «Libérez la Palestine, Libérez Qods, Libérez le monde » et «Oui au judaïsme, non au sionisme» ont également été scandés lors de la conférence en ligne.

D'autre part, certains utilisateurs du cyberespace ont décidé de publier, de concert, vendredi 22 mai, du contenu en soutien au peuple opprimé de Palestine, sur les réseaux sociaux, et de réchauffer des hashtags tels que #AlQudsDay2020, #FlyTheFlag, #LongLivePalestine pour attirer plus d'internautes.