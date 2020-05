Mousavi déplore le meurtre brutal d'un citoyen noir par un policier américain

«Le meurtre brutal de GeorgeFloyd par l'homme blanc de Minneapolis en uniforme de sang froid est une démonstration poignante de racisme systématique et de suprémacisme blanc glorifié par l'administration actuelle», a écrit Mousavi jeudi sur son compte Twitter avec le hasghtag #American_human_rights.

Une vidéo a fait surface montrant le traitement brutal d'un homme noir non armé sous le genou d'un policier américain avant sa mort.



George Floyd est décédé après avoir été coincé par un officier blanc malgré ses cris: "Je ne peux pas respirer".



Les fusillades et les meurtres commis par la police d'hommes noirs non armés entre les mains de policiers blancs aux États-Unis ont conduit à des manifestations de masse à travers le pays ces dernières années et à la formation du mouvement Black Lives Matter.



La police américaine a tué près de 200 personnes au cours des quatre premiers mois de 2020, selon des informations.

