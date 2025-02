Araghchi a souhaité bonne santé et succès au principal diplomate japonais, tout en exprimant ses vœux de prospérité pour le peuple et le gouvernement japonais.

Dans son message, Araghchi a évoqué les relations historiques et amicales entre l'Iran et le Japon, qualifiant les liens solides entre les deux nations de précieux atout pour le développement des relations bilatérales dans tous les domaines, en particulier dans les secteurs économique et commercial.