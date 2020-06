Fête nationale italienne : l’ambassadeur Giuseppe Perrone réaffirme son engagement pour le renforcement des relations avec l’Iran

Dans son message vidéo, Giuseppe Pronone déclarant que l'Iran et l'Italie, ont tous deux souffert à cause de l'épidémie du coronavirus, a émis l’espoir de voir les deux pays surmonter la crise, forts, plus que jamais, de la résilience et du sacrifice de leurs peuples.

Dans une autre partie du message, il a rappelé les liens profonds et de longue date entre l'Iran et l'Italie avant d’indiquer que les deux pays sont les héritiers de deux civilisations anciennes et ont une expérience brillante en matière de communication, d'échange et d'enrichissement.

« Les relations entre l'Italie et l'Iran se développent aujourd'hui dans tous les domaines », a déclaré Giuseppe Perrone avant de préciser que Rome a été l'un des principaux partenaires de Téhéran dans les affaires commerciales et économiques, et les liens culturels, artistiques et scientifiques entre les deux parties se développent désormais plus rapidement. »

Le 2 juin est férié en Italie pour célébrer la République, à la date à laquelle eu lieu le référendum de 1946 donnant le choix aux Italiens de préférer la monarchie ou la République. Une date particulièrement importante pour les femmes, qui votèrent pour la première fois.Les Italiens ont dit adieu à la monarchie il y a plus de sept décennies, le 2 juin 1946. Par référendum, ils ont dit « oui » à la République, après la chute du fascisme à la suite de la seconde guerre mondiale.