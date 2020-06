Accès aux ressources en devises : la Banque centrale iranienne fustige les entraves sud-coréennes

Dans une interview accordée à Bloomberg TV (une chaîne de télévision du groupe Bloomberg L.P., spécialisée dans l'économie et la finance), Abdonnaser Hemmati a brossé un tableau négatif sur divers questions dont notamment des obstacles dressés par la Corée du Sud devant l'accès de l’Iran aux ressources en devises de ce pays, les impacts des sanctions et de la pandémie du coronavirus sur l'économie iranienne qui a touché le processus d'exportation non pétrolière de notre pays.

« Nous avons reçu nos recettes d'exportation dans les banques sud-coréennes, mais le problème est que nos ressources sont bloquées illégalement dans les banques de ce pays », fustige le président de la Banque centrale iranienne.

M.Hemmati a ajouté : « Nous avons l'intention d'utiliser nos ressources bloquées dans les banques sud-coréennes pour acheter de la nourriture et des médicaments qui ne font pas explicitement l’objet des sanctions unilatérales américaines. »