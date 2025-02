Iran : l’OIEA exhorte Grossi à cesser ses discours politiques et non professionnels

Dans un communiqué publié ce jeudi 20 février, l’OIEA a réagi aux récentes déclarations de Rafael Grossi.

« En tant que haut responsable d'une organisation internationale de premier plan, le directeur général de l'AIEA est censé s'exprimer de manière impartiale, professionnelle et dénuée de tout parti pris politique. Malheureusement, certaines déclarations et prises de position récentes de M. Grossi, en particulier ses derniers propos, ne respectent pas ces principes, ce qui soulève des inquiétudes quant à une possible atteinte à la crédibilité de l’Agence si elle venait à s’éloigner de la neutralité et du professionnalisme », précise le communiqué.

L’OIEA met également en garde contre l’instrumentalisation de l’AIEA à des fins politiques, soulignant que « dans un contexte où les États-Unis et certains pays occidentaux tentent d’exploiter cette organisation pour exercer des pressions injustes contre l’Iran, de telles déclarations non professionnelles et politisées risquent de servir leurs objectifs illégitimes. »

L’organisation cite notamment les récentes déclarations de Grossi lors d’une conférence de presse au Japon comme un exemple de comportement non professionnel. À cette occasion, le directeur général de l'AIEA avait exigé de l’Iran qu’il prouve qu’il ne cherche pas à développer d’armes nucléaires.

« Grossi sait mieux que quiconque qu’environ un quart des inspections menées par l’AIEA concernent les installations nucléaires iraniennes, alors que celles-ci ne représentent que moins de 3 % des installations nucléaires mondiales », souligne le communiqué.

L’Iran a réaffirmé à maintes reprises que son programme nucléaire est exclusivement pacifique. L’OIEA conclut en soulignant que la répétition de ces discours politiques par le directeur général de l’AIEA est indigne de son poste et doit cesser.