Chabahar, le troisième pôle pétrochimique d'Iran

L'accès à des marchés tels que la Chine, l'Inde et le Pakistan, qui consomment la plupart des produits pétrochimiques iraniens, est plus facile et plus rapide via en particulier le port de Tchabahar, par rapport aux pays voisins et à d'autres ports nationaux.

** Investissement de plus de 13,5 milliards de dollars dans la première phase de la pétrochimie de Makran

L'obtention d'un permis environnemental pour la construction de sept unités pétrochimiques d'une capacité de production de 8,5 millions de tonnes par an et l'accord du ministre du Pétrole avec l'attribution de 30 millions de mètres cubes du gaz naturel de méthane pour alimenter ces unités sont des mesures positives prises à la cité pétrochimique de Makran au sud.

Alireza Moniri Abyaneh, PDG de la société pétrochimique iranienne de Negin-e Makran a déclaré à IRNA : « Nous invitons les investisseurs nationaux et étrangers à participer aux opportunités d'investissement de Makran (construction, exploitation, transfert et …) .

Le magnifique port de Chabahar est situé au cœur de Makran du Baloutchistan, à 645 km au sud de la ville de Zahedan, Chef-lieu de la province du Sistan et Baloutchistan.