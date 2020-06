Grand rabbin iranien: Ghassem Soleimani est un héros national en Iran

Lors de son interview avec le site "Al-Monitor", Harav Yehuda Gerami, le grand rabbin iranien a déclaré : "Nous réjouissons d'une parfaite liberté religieuse en Iran. Toutes les synagogues sont ouvertes et les réunions de lecture de la Torah (Qriat HaTorah) s'organisent continuellement. Il y a un grand nombre d'établissements d'enseignement pour les Juifs, notamment des écoles primaires et secondaires. Je suis personnellement responsable de la préparation de la nourriture Kosher. En Iran, les rites religieux juifs se déroulent en public sans aucune restriction, et il existe plusieurs excellents restaurants Kosher."

"J'estime qu'il y a entre 20,000 et 25,000 juifs en Iran, dont la plupart vivent à Téhéran, Shiraz, Ispahan et Kermanshah", a expliqué le grand rabbin.

En comparant la vie des juifs en Iran et en Europe, Yehuda Gerami a affirmé: "En Iran nous n'avons pas besoin d'agent de sécurité devant les portes des synagogues. Contrairement à ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, il n'y a aucune menace systématique contre la communauté juive en Iran. Nos voisins musulmans nous respectent complètement."

Le chef spirituel de la communauté juive iranienne, a accordé une interview en langue hébreu à Mordechai Goldman, un journaliste du site international Al-Monitor. Le grand rabbin Yehuda Gerami a expliqué les raisons pour lesquelles, il a visité en janvier la maison du général iranien Ghassem Soleimani après la terreur de ce dernier par le gouvernement américain. Yehuda Gerami a précisé : "L'Occident n'est pas conscient du fait que Soleimani est un héros national et très admiré en Iran. Il a participé à la guerre Iran-Irak et a fait preuve d'une bravoure extraordinaire. En Syrie, il a vaincu le terrorisme du Daech, ce qui a beaucoup compté pour le peuple iranien. Notre visite, et la visite de tous les représentants religieux, était censée d'honorer sa mémoire pour tout ce qui il l'a fait pour l'Iran."