Un iranien parmi les sommités scientifiques du monde

Selon le rapport de l'Institut de recherche des sciences endocriniennes et du métabolisme de l'Université des sciences médicales de Chahid Behechti, le Dr Azizi figure également parmi les 20 premières personnes au monde dans le domaine des études sur « la thyroïde et la grossesse », et parmi les 23 premiers au monde dans le domaine des études sur le thème de « la thyroïde et de l’allaitement ». Il se classe également au 40e rang mondial pour ses études sur «l'hypothyroïdie.»

Ce chercheur de premier plan a été le fondateur de l'enseignement de la méthode de recherche en Iran et a toujours été l'un des pionniers dans le domaine de la connaissance et de la recherche en sciences médicales du pays. Il occupe également une position importante dans ce classement.

Ce scientifique a reçu les classements mentionnés pour ses recherches originales et principalement autochtones, et en conséquence, ses conclusions qui sont non seulement remarquables dans le domaine de la politique de santé nationale, mais également en tant que référence mondiale, au service des sources scientifiques de référence internationales.

La base de données de référence de l’ISI dans le classement mondial WEB de connaissance présente chaque année une centaine de scientifiques de haut niveau dans divers domaines.

