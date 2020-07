Trump ou Biden, pas de différence pour l'Iran

Lors d'une interview télévisée, Mahmoud Vaezi a déclaré: "Trump et Biden ne diffèrent pas pour l'Iran. Les intérêts nationaux d'Iran ne sont pas liés au changement des politiciens aux États-Unis. L'Iran n'a aucune intention d'avoir aucun rapport avec les États-Unis."

En évoquant le retrait américain du JCPOA, le directeur du bureau du président de la République islamique a précisé: "Nous ne faisons pas de confiance aux États-Unis. Et nous n'avons plus de confiance en Europe. Notre accord s'appuie sur nos intérêts nationaux, et nous nous tenons à le respecter autant que nos intérêts soient respectés. Si l'on négocie avec un pays, notre principe se base sur les intérêts de l'Iran."

