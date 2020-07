L'Iran ouvert aux pourparlers avec l'Arabie Saoudite

Dans une interview exclusive avec le correspondant de l'IRNA à Bagdad, Abbas Moussavi, qui s'est rendu en Irak en compagnie du ministre iranien des Affaires étrangères, a déclaré: "En ce qui concerne l'Arabie saoudite, nous avons manifesté à plusieurs reprises nos efforts stabilisateurs basés sur nos politiques de principe. Cela dépend de la réponse du gouvernement et des autorités saoudiens à notre offre de coopération et de dialogue régionaux."

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a précisé: "La République islamique d'Iran est toujours prête pour le dialogue et la coopération avec tous les pays de la région. L'Iran avait toujours voulu la stabilité, la sécurité et la paix dans la région."

"Il n'y a pas d'autre solution que le dialogue pour le règlement pacifique des malentendus et des différends, et nous pensons qu'aucune autre solution ne sera efficace à cet égard.", a affirmé Moussavi.

"La République islamique d'Iran a toujours cru au dialogue entre les pays de la région en rejetant l'ingérence étrangère. Le seul moyen de stabiliser et de restaurer la sécurité et la prospérité économique dans la région, est la synergie et la coopération régionale.", a ajouté le porte-parole de la diplomatie iranienne.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré: "Avoir une région forte et puissante est important pour la République islamique d'Iran. Si nous avons une région forte, nous avons des pays puissants et nous pouvons certainement coopérer les uns avec les autres."

