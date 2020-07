5G : l'Iran sur le point de passer à la cinquième génération de communication mobile

Sattar Hashemi a déclaré mercredi que le test réalisé au Centre de recherche sur les TIC au centre-ville de Téhéran avait atteint une vitesse de 1,5 gigabits par seconde (Gb / s).

«La 5G est une amélioration majeure par rapport à la 4G en ce qui concerne le retard dans l'envoi des informations et nous avons réussi à réduire le délai de 5 à 6 millisecondes dans ce test», a déclaré Hashemi.



Un rapport distinct de l’agence de presse officielle IRNA a indiqué que le site de test avait été lancé par le deuxième opérateur mobile iranien, MTN Irancell.



Le rapport indique que le président iranien Hassan Rohani a supervisé le procès par vidéoconférence depuis sa session du Cabinet.

Hashemi n'a pas précisé de calendrier précis pour le déploiement de la cinquième génération d'Internet mobile en Iran.



Il a déclaré que des hauts fonctionnaires du gouvernement organiseraient bientôt une cérémonie pour dévoiler officiellement la 5G dans le pays et annoncer les conditions de ses systèmes de réglementation et de tarification.



Des déclarations antérieures de responsables des TIC ont suggéré que le plus grand opérateur mobile iranien MCI lancerait un premier lot de mâts 5G dans au moins six endroits de Téhéran d'ici la fin de l'été.

Hashemi a déclaré que l'essai d'essai dans un centre de recherche sur les TIC permettrait à toutes les parties prenantes de l'ethnologie en Iran, y compris les autres opérateurs de téléphonie mobile, de contribuer au projet.



Il a déclaré que des vitesses allant jusqu'à 20 Gb / s, qui sont beaucoup plus élevées que celle atteinte lors de l'essai en laboratoire de mercredi en Iran, dépendraient de divers facteurs, y compris la taille de l'investissement dans le projet.



«Cependant, la moyenne considérée pour cela (5G) sera une vitesse comprise entre 1,5 et 2 Gb / s», a-t-il déclaré.



L'Iran n'a divulgué aucune information sur le fournisseur mondial qu'il utilise pour lancer le réseau mobile 5G. Cependant, le MCI et d'autres opérateurs ont noué des partenariats avec de grandes entreprises chinoises de télécommunications dans le passé.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**