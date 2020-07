23é édition du SIFF: forte présence iranienne à Shanghai

«Najibeh» réalisé par Mostafa Gandomkar et «The Badger» réalisé par Kazem Mollai seront en compétition pour le prix Asian New Talent.



Najibeh est une pauvre vieille femme qui veut commettre un crime parce qu'elle a besoin d'aller en prison pendant un certain temps. Pour atteindre son objectif, elle a besoin d'une aide, alors elle essaie d'obtenir l'aide de son amie.



«The Badger» raconte l'histoire de Sudeh, une femme de 40 ans qui fait face à un incident étrange juste avant son deuxième mariage. Sudeh et son fils Matiar vivent dans un vieil appartement. Un jour, elle engage une entreprise de lutte antiparasitaire pour résoudre les problèmes de termites dans l'appartement. Pendant que l'entreprise de lutte antiparasitaire travaille, Matiar enregistre les procédures, car c'est son passe-temps. Le lendemain, Matiar est kidnappée après l'école et le ravisseur demande à Sudeh de payer 10 bitcoins pour son fils. Une pression énorme est exercée sur Sudeh, mais la vérité cachée en dessous surprendra tout le monde.



«Just 6.5» réalisé par Saeid Rustai et «Old Men Never Die» de Reza Jamali ont été sélectionnés pour être projetés dans le cadre du SIFF Highlights - Viva La Festival.

Dans «Just 6.5», la ville regorge de toxicomanes, dont beaucoup sont sans abri. Samad, membre du groupe de travail de la police anti-stupéfiants, est à la recherche d'un chef de file de la drogue, Nasser Khakzad. Après plusieurs opérations, Samad parvient à le retrouver dans son penthouse, où il avait tenté de se suicider mais est toujours en vie.



Nasser passe par des étapes juridiques qui mènent à sa peine de mort et à son exécution, mais en cours de route, Samad se rend compte que Nasser a été attiré sur cette voie en raison des conditions sociales dégradées qui lui ont été imposées. Nasser est finalement exécuté et Samad, qui a été promu chef de poste, démissionne de son poste. Il en est venu à croire que toutes les arrestations et exécutions au cours de toutes ces années n’ont eu aucun effet sur les problèmes de drogue de la société.



«Old Men Never Die» est Aslan, âgé d'environ 100 ans, le chef d'un escadron de la mort dans la jeunesse qui vit avec ses autres vieux camarades célibataires dans un village isolé.



Depuis qu'il est arrivé au village il y a 45 ans, personne n'est jamais mort dans le village! Aujourd'hui, la plupart de la population est composée d'hommes âgés et handicapés. Tout cela étant fait avec la vie, ils croient que la seule façon de ramener la mort au village est de se suicider!

«Crab» de Shiva Sadeq-Asadi sera en lice pour le Golden Goblet Award dans la section officielle.



La courte animation raconte l’histoire d’un écolier timide qui souhaite jouer dans une pièce avec la troupe de théâtre de son école. Mais la seule part qui lui est offerte est de jouer le rôle d'un crabe.



Les films ont été produits à l’Institut iranien pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes.



Le 23e Festival international du film de Shanghai devait d'abord se tenir du 13 au 22 juin, mais il a été reporté en raison de la pandémie COVID-19. L'événement se tiendra à la fois hors ligne et en ligne dans le but de minimiser l'impact de la pandémie.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**