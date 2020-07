Horticulture iranienne: exportation vers 23 pays

Ruhollah Latifi a précisé: "Au premier trimestre de cette année solaire, l'Iran a exporté vers 23 pays différents du monde plus de 2 356 tonnes de fleurs et de plantes d'une valeur de 5 333 660 dollars."

Le porte-parole des douanes iraniennes a déclaré: " L'Iraq était le principal acheteur de fleurs et de plantes iraniennes en achetant plus de 1 543 tonnes de produits équivalant à 2 389 694 dollars. L'Arménie avec l'achat de 226 tonnes de plantes, le Vietnam avec l'achat de plus de 15 tonnes de fleurs et de plantes et les Pays-Bas, avec l'achat de plus de 5 tonnes de roses, sont les meilleurs partenaires commerciaux de l'Iran dans le marché mondial de l'horticulture.

Latifi a souligné que toutes sortes d'arbres, arbustes, arbustes à fruits comestibles, toutes sortes de plantes, boutons floraux, fleur coupées, fleurs séchées, roses et autres fleurs ornementales sont les produits d'exportation du pays.

"L'Iran est le 17e producteur mondial de fleurs et de plantes. Trois milliards fleurs et feuillages coupés sont produits chaque année en Iran, dont 200 millions sont exportés. La valeur potentielle de l'industrie horticole pour l'Iran est estimée à 200 millions de dollars.", a ajouté ce responsable iranien.